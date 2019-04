Rock, Rumba Catalane et passion de la musique

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nos sélections musicales

Les coups de cœur soul music de notre consultant en musique transfrontalière, DJ Raph Dumas, entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne du Sud : The Penguins Band, The Primaveras, The Pepper Pots.

De la chanson avec Max Pen (de Pollestres à Paris), Delf (elle vient de sortir son album) et Lili Charles (une sœur, un frère, de l’émotion).

Du Flamenco avec l’immense Bernardo Sandoval et le talentueux Serge Lopez.

De la pop en Français avec le groupe bESS.

Du Jazz Manouche par le virtuose Steeve Laffont.

Du rock à la sauce country avec Sun Sessions.

Dimoné

Traduction « démon » en Catalan et pourtant cet artiste est plutôt un ange de la musique qui partage sa vie entre Montpellier et la Capitale du Roussillon avec un concert à Perpignan à Elmediator samedi 27 avril 21h en grande première partie de Luke.

Avec Kursed c’est une rencontre de générations, une harmonie entre poésie et grosses guitares, un régal.

Dimoné dans Visca la Musica Copier

Sabor de Rumba

La semaine de la Rumba Catalane est de retour à Perpignan entre le 16 et le 19 avril avant de rejoindre la Catalogne du Sud.

C’est une série de concerts, de rencontres, d’émotions, de métissages en particulier avec la Culture Manouche.

Hervé Parent de l’association Karu Prod qui défend la Rumba Catalane nous emmène dans cet univers fait de rythmes, de fusion et de passion.