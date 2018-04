Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dans ce numéro de Visca La Musica une spéciale Rumba Catalana avec Hervé Parent qui nous propose la Setmana de la Rumba Catalana avec deux évènements, deux festival.

Sabor de Rumba du 17 au 21 avril à Perpignan :

Soirée Ciné Concert mardi 17 avril 19h au cinéma Castillet à Perpignan.

Conférence relation entre danse et musique dans la rumba mercredi 18 avril 18h à El Casal.

Concert Rumbamazigha jeudi 19 avril dès 18h30 à Elmediator.

Concert Los Hermanos Hernandez vendredi 20 avril 21h à El Casal.

Concert Arrels de Gracia samedi 21 avril 21h à Vinochope.

Rumbesca du 3 au 6 mai à Girona.

Nous explorons les origines de cette musique métissée et voyageuse. Nous allons aussi zoomer sur le combat pour faire reconnaitre cette Culture au patrimoine immatériel mondial.

Le Duo Vocal Borsalino. Isabelle et Christophe deux artistes expérimentés qui ont décidé de nous transporter au cœur d’un univers latino très class et rempli d’émotions et de romantisme.

On rajoute les coups de cœur de Raph Dumas avec le hip-hop depuis le Pays Catalan.

Et nos sélections avec :

Hugues di Francesco. Le célèbre chanteur d’Al Chemist nous surprend dans un tout autre registre. Il interprète avec talent la poésie d’Albert Bausil.

Hugues Di Francesco - Sébastien Giraud

Chris Martin qui a commencé avec le chant choral puis la comédie musical et qui nous propose aujourd’hui une ambiance pop et chanson.