Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dans ce numéro de Visca La Musica la soul musique Catalane par DJ Raph Dumas, l’univers de Pascal Comelade à redécouvrir, du ska de chez nous, du rock métal, de la chanson à texte et un mélange entre univers électro et musique tropicale.

DJ Raph Dumas est notre Dj résident de Visca La Musica. Il sélectionne pour vous les artistes qui marquent la musique d’ici. Le thème c’est soul music à la sauce Catalane pour aujourd’hui : Los Mambo Jambo, Mighty Might et Miss Mambo, Guillamino, The Excitements, Raph Dumas & The Primaveras.

Arno Banano nous propose une carte blanche à Pascal Comelade, artiste aussi talentueux qu’inclassable, génie de la musique instrumental, pianiste d’exception et pionnier de la musique électronique. De nombreux invités sont prévu notamment l’ensemble instrumental traditionnel de la ville de Barcelone, la cobla Sant Jordi. Le rendez-vous c’est samedi 19 mai au Grenat du Théâtre de l’Archipel à Perpignan.

Els Skatalans groupe ska emblématique de Perpignan est de retour avec un nouvel album Dark Friday, 7 musiciens et cet instrument féérique qui signe le son de ce groupe : la flûte traversière. Concert de présentation mercredi 9 mai 19h à la Casa Musicale de Perpignan.

Yolande Hernandiz est connue pour Tryoland groupe de reprises aux sonorités latino et rock. Mais cette contrebassiste, bassiste et guitariste est aussi auteur et compositrice. Elle nous propose une nouvelle chanson-fusion super créative et au texte bien ficelé : je ris.

Combo Pacheco, des musiciens aguerris alimentés par les frissons de la scène en Pays Catalan. C’est un mélange entre machine et inspiration entre Cuba et la Colombie. Et ça chante aussi en Français. A découvrir le titre Paulilles, hommage aux beautés de cet anse si unique à Port-Vendres sur notre tant jalousée Côte Vermeille.

Le métal a parfois mauvaise réputation, sonorités trop agressives, voix démesurément poussée. Et pourtant il existe dans ce type de musique des groupes qui jouent clairement la carte de la mélodie. Exemple avec Working Klass Heroes.