Le magazine musical de France Bleu Roussillon

15h-17h le dimanche c’est la musique vue du Pays Catalan qui vous accompagne, ce rendez-vous s’intitule Visca la Musica, Vive la Musique, en Catalan.

On diffuse des coups de coeur

Xavier Matéu est un artiste de Saint Jean Pla de Corts connu au niveau national et signé chez une grosse maison de disque. Vous avez pu le voir dans l’émission Nouvelle Star. Sa chanson, regarde, est l’une de nos préférées en ce moment.

Supamoon entre pop et électro avec trois générations différentes au cœur d’un groupe surprenant et créatif.

DJ Raph Dumas nous propose ses sélections transfrontalières du lundi au vendredi 16h54 dans Perpinya Sound. Nous écoutons une chanson traditionnelle revisitée, Margarideta, par Jaum Pla et Rosa Pau. Il adore aussi Guillamino artiste assez exceptionnel qui a créé son nouvel album dans un monastère. Sa musique transporte !

Une belle voix, un parcours riche pour une chanson populaire, Chris Martin dans notre programmation, artiste du Roussillon.

Pascal Comelade musicien Catalan mondialement connu avec un duo très étonnant en compagnie de la chanteuse PJ Harvey, nous écoutons Love Too Soon.

Notre artiste Nord Catalan Gérard Jacquet évoque une mamy très attachante dans Rosine. Emotion et tendresse au programme.

Elise & Max, il est chanteur, elle danse et leur titre, il reste, est une perle de douceur et de sensibilité.

Le coup de cœur de Manu (Emmanuel de Roquetaillade) de France Bleu Hérault : Chaïco, chanson Française en live.

Nous invitons

Un passionné de musique et un duo entre poésie et chanson.

Arno Banano

Arno est un personnage de la musique dans les Pyrénées-Orientales. Il nous propose son festival soul music, Nova Ona, samedi 9 et dimanche 10 novembre à Canet en Roussillon au Théâtre Jean Piat. Un véritable festival automnal avec des découvertes (The Seven Sins par exemple) et des têtes d’affiches, notamment Martha High qui fut choriste de James Brown.

Nova Ona 2018 Copier

Séverine Guendil et Laurent Cassagne

Elle est chanteuse, il est poète et auteur. Il est fan d’elle, elle a pu découvrir dans son écriture une ressource rare et formidable. Leur duo est aussi logique qu’original. Un succulent mélange de style pour une chanson qui vient du cœur tout simplement.

Séverine Guendil et Laurent Cassagne Copier