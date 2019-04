Une captation exceptionnelle à Perpignan et de la Rumba Catalane à Gérone

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nos sélections musicales

Ezra Hesper a grandi en Conflent il est du côté de la Belgique aujourd’hui. Il nous propose un mini-concert ce mardi 7 mai 19h à Elmediator à Perpignan.

Guillamino est notre grand coup de cœur Sud Catalan, il est à Barcelone et sa musique transporte. Cet artiste très original a enregistré son nouvel album aux côtés de moines.

Gérard Jacquet a longtemps été animateur sur France Bleu Roussillon il nous propose de nouvelles chansons en Catalan dont « Vallespir » qui évoque notre belle vallée du Tech.

Guillem Roma chanteur Sud-Catalan cultive un son folk aux sonorités voyageuses. Il nous vient du secteur de Barcelone.

Davy Kilembe l’un des chanteurs les plus célèbres et les plus discrets des Pyrénées-Orientales, un mini-album « chansons d’amour » avec un extrait reggae : timide.

Une fusion entre l’univers jazzy, funky, folk et chanson avec El Petit de Cal Eril qui nous vient du côté de Lleida en Catalogne du Sud.

De la musique festive à la sauce rock c’est ce que nous propose le groupe Confidencial, là nous chantons avec les étoiles.

Delf vient de sortir son album en partenariat avec France Bleu Roussillon. Des textes faits d’observations avec pas mal de recul et une musique entre univers latino et pop.

Sensibilité et émotions avec Stéphanie Lignon et un album très créatif qui nous fait voyager : Collioure – Quimper, nous savourons l’escale Bretonne en chanson.

Max est de Pollestres il est allé tenter sa chance à Paris, il a chanté dans le métro et il y a trouvé l’amour. Elise & Max et leur duo, c’est plein de tendresse.

Martha High

Elle a été l’une des plus célèbres choristes de James Brown elle est venue en concert à Canet elle a craqué pour les Pyrénées-Orientales et elle a décidé d’enregistrer son album live à Vinochope à Perpignan, c’est en public, les 10 et 11 Mai.

Martha High en concert à Perpignan on en parle dans Visca la Musica Copier

De la Rumba Catalane à Gérone

Après l’aventure à Perpignan « Sabor de Rumba » place à la semaine de la Rumba Catalane à Gérone en Catalogne du Sud « Rumbesca » événement culturel et festif qui évoque ce style né du métissage à Barcelone. C’est en partenariat avec l’association Karu Prod représentée par Hervé Parent. Rumbesca.