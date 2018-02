Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nous avons des sélections musicales à vous faire découvrir : AL CHEMIST - Cantem mes fort, ANGE - Fils de lumière, Norha – Aux Revoirs.

Mademoiselle Caro & Franck Garcia - Everything must change, Chris Martin - Nouveau Départ, Ezra Hesper - Hidden places.

EVAN - Blue Eyed Boy, Némir - Des heures.

On partage les coups de cœur de notre DJ résident Raph Dumas, c’est le rendez-vous Perpinya Sound avec : Ludovic Llorca - Trigger Happy, The Primaveras - I Do, The Pepper Pots - Real True Love, The Seven Sins - I put a spell on you, Joaquim Serra – Puigsoliu.

Raph Dumas - Sébastien Giraud

Et nos invités sont dans trois styles différents :

Le rock Français avec le groupe le Cri de l’Escargot. Une chanson à texte en trio avec une vision de notre société en changement, c’est réfléchi et rythmé.

La musique classique, la musique ancienne avec le trio Astrolabi. Une famille originaire de Catalogne du Sud et qui a posé ses valises musicales dans les Pyrénées-Orientales.

L’opérette avec Pierrogeri, un ténor attachant spécialisé dans les reprises du très populaire Luis Mariano. Une voix et beaucoup de générosité. Avec lui c’est magnifique quoi ! Il est en concert à Perpignan samedi 3 mars 15h au Palais des congrès contre la sclérose en plaque.