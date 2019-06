Voix de Femmes et Gérard Jacquet dans Visca la Musica

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Voix de Femmes

C’est le festival incontournable du mois de Juin à Maury et c’est un partenariat France Bleu Roussillon.

Nous écoutons Nach alias Anna Chedid fille de Louis et sœur de M en concert vendredi 14 Juin mais aussi des artistes émergents : Elisa & Morgane deux sœurs aux mélodies pop mais aussi Lili Charles, une sœur et son frère avec de la pop électro mélancolique avec accents rock.

Le programme et le concept avec l’une des chevilles ouvrières historiques : Charles Chivilo.

Et nous invitons Lou Doillon fille de Jane Birkin et Jacques Doillon, actrice, comédie et chanteuse qui sort son troisième album « Soliloquy » et qui chante ici samedi 15 juin.

Gérard Jacquet

Il a longtemps été animateur sur France Bleu Roussillon, vous le connaissez aussi à travers la chanson et notamment avec les chansons d’aqui populaires et en Français du Roussillon.

Gérard Jacquet mène désormais une autre vie bien remplie de musique et il nous propose deux nouvelles chansons avec à la batterie Jean-Alexis Auffret et à la basse Patrick Felicès.

La première Vallespir évoque la vie dans cette vallée du Tech en communion avec la Nature.

La deuxième est un hommage à Norbert Narach, artiste, poète et animateur qui a également été animateur à France Bleu Roussillon.

DJ Raph Dumas

Notre consultant en musique transfrontalière partage avec nous ses coups de cœur : Xarim Aresté musique fusion Sud-Catalane notamment mais aussi Dhamma en première partie de UB40 le 19 juillet prochain au festival Live au Campo à Perpignan.

Et nous écoutons aussi le coup de cœur d’Emmanuel de Roquetaillade de France Bleu Hérault : Art Vida, musique métissée en Bleu Hérault Live.