Xavier Mateú, fête du TC et musique fusion

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Xavier Mateú

Il a gagné Nouvelle Star à la télévision, il est de Saint-Jean-Pla-de-Corts il a un univers entre chanson et soul, la famille est une source d’inspiration très importante pour lui. Et il participe au Festival du Cœur au Mas Alart à Saleilles samedi 29 Juin avec Mucovie 66 et Le Sourire d’Ugo, pour la bonne cause. Xavier Mateú.

La Fête du TC

Une fête populaire au Bocal du Tech à Argelès-sur-Mer vendredi 28 et samedi 29 juin. En tête d’affiche de la chanson avec Pigalle, Marcel et son Orchestre. Et de la musique originale avec Soviet Suprem et Steve'n'seagulls.

Dead Time

Une histoire d’amitié et de créativité, une musique largement instrumentale entre rock, électro et dub. Dead Time, Asynchron, une recherche musicale qui fait voyager.

Des sélections musicales

Et notamment les choix de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière du Roussillon à la Catalogne du Sud.