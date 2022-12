Le carrelet d'Esnandes en location pour pêcher des poissons et crevettes dans la baie de l'aiguillon

Il peut accueillir jusqu’à 10 personnes et offre un bon bol d’air à toutes celles qui recherchent un moment de détente au bord de la mer et sont curieuses d’en connaître d’avantage sur cette technique de pêche. Bien que la pêche ne soit pas garantie à coup sûr, le carrelet est facile à manipuler pour les novices ; vous pêcherez des solettes, crevettes, bars, mulets et toutes autres espèces de poissons autorisées à la pêche.

Pour les groupes scolaires, ce carrelet s’ouvre sur de larges horizons pédagogiques comme la découverte de la nature : la faune, la flore et le milieu marin, le travail des hommes ou encore la sensibilisation à la protection de l’environnement.

Frédéric Braud de l'association Esnandis sur le ponton du carrelet pédagogique d'Esnandes © Radio France - @david morel

Le ponton de pêche, construit par la Communauté d’agglomération de La Rochelle, est géré par l’association "ESNANDIS" auprès de laquelle les réservations s’effectuent.

Le carrelet se loue en famille ou entre amis pour un créneau de 6h, soit 3h avant et 3h après la marée haute - 50 € ou 45 € pour les habitants des communes de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle.

Le carrelet pédagogique d'Esnandes se loue aussi l 'hiver ! © Radio France - @david morel

Contact : ESNANDIS

Maison de La Baie du Marais Poitevin - Parvis de l'église

17137 Esnandes

Tel: 05 46 01 34 64

esnandis@orange.fr