Le cognac-arrangé de chez Lisa Baccara fabriqué à Pons

Depuis 1988, c’est à Pons en haute-Saintonge que Gérard PAIGNON met toute sa passion, son temps et son savoir-faire dans la création de produits traditionnels et innovants : Cognac, Pineau, Troussepinette et autres apéritifs.

Gérard Paignon devant toutes ces "créations" Lisa BACCARA © Radio France - @DAVID MOREL

Ce lieu particulier au coeur d'une Cité Médiévale, à quelques centaines de mètres de l'Hôpital des Pèlerins, classé au patrimoine Mondial de l'Unesco, confère aux produits Lise Baccara un terroir et un cachet uniques.

L'équipe s'emploie à apporter le plus grand soin à la réalisation des produits, de la récolte et chaîne de production, au façonnage de la bouteille. Un travail à la main à travers toutes les étapes de fabrication.

Toute cette attention délivre aux spiritueux de Lise Baccara, une saveur unique et une élégance particulière.

Le cognac arrangé Lise BACCARA en partance sur vos tables de fêtes © Radio France - @david morel

Ambassadeur du luxe Français dans le monde des spiritueux, découvrez l’exceptionnelle alliance de l’or ambré en « arrangé » avec de véritables macérations de zestes d’orange, gousse de vanille de Madagascar et bâton de cannelle naturels. Nature ou sur glace, l'Arrangé Orange-Vanille-Cannelle au Cognac de Lise Baccara se boit de préférence frais, avec modération. Nature ou sur glace, l'Arrangé Orange-Vanille-Cannelle au Cognac de Lise Baccara se boit de préférence frais.

LISE BACCARA

Rue des Potirons - Pinthiers

17800 PONS

05 46 96 21 98