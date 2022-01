Ariane Massenet sur scène au Théâtre du Casino Barrière de Bordeaux-Lac samedi 29 janvier à 20h30

« Comme des sœurs », c’est une soirée de retrouvailles entre 3 amies d’enfance qui ont plein de choses à se raconter, mais cette fois, les langues vont se délier et rien ne va se passer comme d’habitude…

Isa, Lolo et Marion sont des Amies d’enfance. Comme chaque année, elles se retrouvent pour une soirée entres elles.

Mais cette fois, les langues se délient et rien ne va se passer comme d’habitude…

Elles pourraient avoir 20ans, 30ans, 40ans… Elles pourraient même être du sexe opposé… COMME DES SOEURS, c’est avant tout une histoire sur l’amitié : la Vraie.

Qu’est-ce que l’amitié… Peut-on tout se dire entres amis ? L'amitié peut -elle survivre au temps qui passe ?

C’est drôle, fin et tellement attachant ! Une comédie « feel good » qui fait du bien!!