Cinéma : « Presque » en avant-première au CGR le Français de Bordeaux

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Road-Movie en corbillard

Coréalisé par Alexandre Jollien et Bernard Campan, qui tiennent également les rôles principaux, « Presque » est un road movie juste et sensible autour du thème du handicap, mêlant habilement humour et tendresse. A bord de leur corbillard noir lancé sur les routes entre la Suisse et le sud de la France, Campan et Jollien forment un drôle de tandem et nous offrent une belle leçon de vie. A découvrir en avant-première au CGR le Français de Bordeaux, lundi 29 novembre 2022 à 20h00.

On ne naît pas homme, on le devient

Alexandre Jollien, Philosophe, a publié de nombreux livres dans lesquels il parle du handicap qui le touche, notamment « Eloge de la faiblesse » (récompensé par le Prix Mottart de l'Académie française et par le Prix Montyon de littérature et philosophie), sorti en 1999 dans lequel, il raconte son parcours depuis ses jeunes années dans un centre de rééducation spécialisé. Il vit en Corée avec son épouse. « Presque » est son premier film. Bernard Campan a fait partie des Inconnus aux côtés de Pascal Légitimus et Didier Bourdon.

« Presque » de et avec Alexandre Jollien, Bernard Campan, Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, LA Castou, Marie Benati, Marilyne Canto, Anne-Valérie Payet, Sofiia Manousha et Marie Petiot. Sortie nationale le 26 janvier 2022.