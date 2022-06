Blues : Gregory Desgranges à l'Accordeur à Saint-Denis de Pile (24/06)

GRÉGORY DESGRANGES + RESTITUTION COMÉDIE MUSICALE

19h : Concert de Grégory Desgranges

Gregory Desgranges s’est nourri du blues du Mississippi et du rock de Chuck Berry. C’est sur ces terres nobles qu’il s’est construit. Il chante toujours la désillusion et la grandeur du vide mais flirte aujourd’hui musicalement davantage avec Bashung, Christophe et Timber Timbre. La voix est chaude, posée et langoureuse. Elle adopte avec classe cette juste distance qui permet de se dévoiler sans jamais se prendre complètement au sérieux. Tout est là en filigrane. Une digne mélancolie affleure sous les notes et les mots. Sans en dire trop, en dire déjà beaucoup. « Elle était la nuit », subtil éloge de l’élégance.

20h : comédie musicale sur la thématique du rock médiéval créée par des élèves du collège Les Dagueys de Libourne. Elle comprend également la restitution du travail réalisé par les collégiens(nes) avec Grégory Desgranges dans le cadre du parcours « Des mots et des rythmes ».