Caroline Vigneaux au Pin Galant de Mérignac

Après le triomphe de son premier spectacle, "Caroline Vigneaux quitte la robe", l’ancienne avocate, reconvertie avec succès en humoriste, "Croque la pomme" avec ce nouveau one-woman-show. Une vision féministe à la fois militante et décapante !

Hommage aux femmes !

Volubile, impétueuse, clownesque, parfois crue, vêtue d’un tailleur rouge aussi explosif que son tempérament, l’humoriste plaide avec ardeur et brio la cause des femmes depuis la nuit des temps : d’Adam et Ève en passant par le Moyen Âge jusqu’à la loi Veil légalisant l’avortement. Son spectacle se construit autour d’une multitude d’anecdotes truculentes et de personnages singuliers lui permettant aussi de rendre hommage à des femmes telles qu'Olympe de Gouges ou Gisèle Halimi.

Finesse et autodérision !

Dotée d’une plume acérée, d’un sens comique inné et d’une aptitude pour l’improvisation, Caroline Vigneaux croque la pomme, avec finesse et autodérision… Son seule-en-scène va crescendo, jusqu’à un final époustouflant qui pulvérise en un éclair les tabous sur la nature féminine. « Croque la pomme » Un spectacle culoté, jouissif et bluffant à découvrir mardi 25 janvier 2022 au Pin Galant de Mérignac à 20h30. Plein tarif : 38€. Tarif réduit et privilège : 32€.