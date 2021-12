Chanson : Claudio Capéo en concert au Pin Galant de Mérignac

Révélation musicale de ces dernières années, Claudio Capéo est un artiste singulier et terriblement attachant. Accompagné de son accordéon, il nous entraîne dans un véritable tourbillon musical. Réjouissant et rafraîchissant !

Un homme debout !

On a tous fredonné une de ses chansons : « Un homme debout », « Ça va ça va », "Mama", « Riche », autant de titres que de succès. Depuis sa découverte sur la scène de The Voice en 2016, Claudio Capéo enchaîne les réussites. Souvent comparé à Zaz pour son timbre de voix, ou à Christophe Maé pour son style décontracté et son énergie sur scène, l’accordéoniste chevronné a pourtant un univers bien à lui, tissé au fil de ses expériences.

Rien ne l’arrête

Arrivé à la musique par l’apprentissage de l’accordéon dès l’âge de 6 ans,Claudio Capéo intègre, à son adolescence, un groupe de métal, puis de jazz africain. Il se met au chant plus tard, en 2008, date de création de son groupe actuel avec lequel il sort deux albums, avant « Claudio Capéo », en 2016, classé aussitôt n°1 des ventes. Après une tournée de deux ans à guichets fermés, il revient sur scène présenter « Tant que rien ne m’arrête », avec toute l’énergie et la générosité dont ses fans raffolent. Au Pin Galant de Mérignac, jeudi 16 décembre à 20h30. Plein tarif 45€. Tarif réduit : 39€. Découverte jeunes : 15€.