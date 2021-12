Chanson : Les Têtes Raides en concert au Rocher de Palmer de Cenon

Après six années d’absence, Les Têtes Raides sont de retour avec une nouvelle tournée et un album qui regroupe douze nouvelles chansons. Leur chanteur, Christian Olivier est l’invité de France Bleu Gironde avant leur concert à Cenon.

Trois décennies de musique

Tous les musiciens historiques des Têtes Raides ont répondu présent pour fêter ces trois décennies de musique ! Un groupe qui représente la parfaite synthèse entre rock alternatif et bal musette, le tout plongé dans une culture théâtrale et circassienne qui fait de chacun de leurs concerts une œuvre d’art à part entière. Les Têtes Raides, portés par les textes riches et la voix remarquable de leur chanteur, Christian Olivier, sont considérés comme la tête de file d'un courant néo-réaliste qui, depuis les années 80, insuffle sa force et sa joie à la chanson française.

Bing, bang, boum !

Dans leur actu : Un best off qui retrace 30 années de folie, un passage par l’Olympia en octobre et la sortie le mois dernier de leur nouvel album, « Bing, bang, boum » réalisé par Edith Fanbuena (Etienne Daho, Alain Bashung…). Un peu de poésie dans ce monde de brutes avec ce groupe à part, qui a réussi la synthèse parfaite entre rock, musette-guinguette, chanson réaliste, théâtre et sonorités venues d’ailleurs… A ne pas rater, au Rocher de Palmer de Cenon, mercredi 16 décembre à 20h30 ! Plein tarif 28€, tarif abonnés : 23€.