Chanson : Steve Waring au Rocher de Palmer (16/01)

Pour ce concert anniversaire, vous allez vous délecter de ses talents de conteur-bruiteur, de son délicieux accent qui n’est pas sans rappeler celui du regretté Graeme Allwright, de ses ballades faussement enfantines et de son jeu de guitare et de banjo venu tout droit du répertoire traditionnel américain. Pour les connaisseurs, les retrouvailles seront forcément réjouissantes et quasi familiales. Steve Waring, c’est le tonton qu’on adore et qui attrape sa guitare pour nous chanter les airs de notre enfance. Au Rocher de Palmer, dimanche 16 janvier à 16h00.

Plein tarif : 20€. Abonné : 17€.