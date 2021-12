CharlElie Couture en concert à Andernos-les-Bains

Après son aventure Américaine (qui dura quinze ans), et surtout après l’interruption du printemps dernier… CharlElie Couture repart en tournée !

Aime moi encore

On a tous fredonné « Comme un avion sans ailes », « Local Rock », « La ballade de Serge K » ou « Aime-moi encore ». Créateur multifacettes, CharlElie Couture nous accompagne depuis la fin des années 70. Quand il n’enregistre pas, il peint, photographie, dessine. Il a à son actif 25 albums et une vingtaine de musiques de films, parmi lesquelles celle de « Tchao Pantin » avec Coluche et Richard Anconina, réalisé par Claude Berri, qui décroche cinq César en 1984. Dix ans plus tard, le nancéen s’installe à New-York. Il y restera une quinzaine d’années, avant de revenir en France en 2018. Il réside aujourd’hui entre Paris et un village de Lorraine près de Nancy.

Trésors cachés

Cette nouvelle série de concerts accompagne à la fois la sortie de son 24ème album studio “ Trésors Cachés et Perles Rares” (Rue bleue / Flying Boat) et celle de la biographie “CharlElie Poète Rock ” (Editions Archipel). Dans ce spectacle, la prolongation des concerts en « Solo Plus », sont regroupés un certain nombre de titres phares qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au moment de leur sortie ; mais aussi, toujours en complicité avec Karim Attoumane, CharlElie Couture a choisi de faire revivre d’autres chansons quelques fois injustement passées inaperçues… Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la musique rock blues qui sont en lui depuis toujours, feront de ce spectacle, un moment qu’on pourra partager comme s’il s’agissait de la bande-son de sa vie d’artiste.

En concert à La Dolce Vita à Andernos-les-Bains, jeudi 16 décembre à 20h30. Plein tarif : 27€. Tarif réduit : 23€.