Comédie musicale : "Et bien ! Dansons maintenant..."

Le bien vivre est-t-il une question d'âge et d'époque ? La comédie musicale "Eh bien ! Dansons maintenant..." répond à cette question de manière juste et dynamique. A voir au Femina mercredi 22 juin

Vous vivez bien ?

Elle parcourt les préoccupations des Français de tout âge et de tout temps. Bien vivre, est-ce une question de temps ou une question d'époque ? Créé en collaboration avec la CARSAT Aquitaine et les MSA d'Aquitaine, ce spectacle insiste sur l'importance de "prendre soin de soi" tout au long de sa vie, et réaffirme qu'il est capital de créer du lien social. Deux aspects qui font écho aux évènements subis ces deux dernières années et qui nous sensibilisent à l'importance d'être l'acteur majeur de sa santé dès le plus jeune âge.

Une comédie musicale touchante

Mireille et Henry, sexagénaires retraités et dynamiques, vivent en Aquitaine. Très complices, leurs journées sont remplies de sorties, de découvertes culturelles et gastronomiques. Tout va donc pour le mieux… jusqu’au jour où Sam, leur petit-fils de 20 ans, déprimé, débarque chez eux pour deux jours. Seulement deux jours. Mais cela précipite Mireille et Henry dans un gouffre de perplexité : Comment s’y prendre pour que Sam ne végète pas sur leur canapé, et surtout pour qu’il reparte le plus vite possible, leur rendant ainsi leur liberté ? D’autant que Marie-Geneviève, la voisine folle de ragots et de café, se prend d’affection pour le jeune homme. Finalement, grands-parents et petit-fils vont se découvrir de nombreux points communs et un goût partagé pour une vie pleine d’entrain et de bonne humeur !

"Et bien ! Dansons maintenant..." Une comédie musicale de Frédéric Chevaux et Simon Froget-Legendre, mise en scène par Julien Rouquette à découvrir au théâtre Femina de Bordeaux, mercredi 22 juin à 20h00.