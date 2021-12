Deux spectacles au Baz’Art ce week-end !

Construit dans un ancien hangar à bateaux sur le port de Libourne, le Baz’Art propose des spectacles tous les weekends : Humoristes, chansonniers, imitateurs, et est devenu en quelques années un lieu culturel incontournable du Libournais.

Laissez-vous hypnotiser !

Après le succès d’Hypnosis, plus de 640 représentations en 4 ans. Hervé Barbereau nous propose de venir découvrir son nouveau spectacle ’’L’Hypnose A Travers Le Temps’’. Une fois hypnotisé par Hervé, vous lui confierez les clés de votre volonté, pour voyager des origines de l’hypnose (4000 ans avant J.C.) à nos jours. Vous traverserez les siècles en état hypnotique sous l’œil bienveillant d’Hervé, qui mène d’une main de maître ce spectacle, où l’humour et les anecdotes s’entremêlent.Cela pour le plus grand plaisir de tous. Hervé Barbereau, un des rares hypnotiseurs à avoir le pouvoir de vous hypnotiser en quelques secondes ! Vendredi 17 décembre à 20h45. Plein tarif 20€. Tarif réduit : 16€.

Jouez avec votre cerveau

Samedi 18 décembre, le Baz’Art vous propose de vous révéler « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau » ! Pourquoi cet organe complexe et essentiel ne nous a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ? Et si l’on pouvait développer au maximum son potentiel réel ? Dans une ambiance détendue et intimiste, participez à des expériences étonnantes dans une Conférence-Spectacle interactive, qui mêle apprentissage et découvertes en vous dévoilant de façon ludique les pouvoirs extraordinaires de nos outils perceptifs et cognitifs… et en vous faisant ainsi parcourir un voyage incroyable à l’intérieur de votre esprit. Andrea Redavid va jouer avec vos certitudes pour mieux manipuler vos perceptions, vous étonner, vous faire douter, vous sur- prendre, vous troubler, vous faire réfléchir et en même temps vous faire sourire. Un voyage drôle et interactif au cœur du cerveau humain ! Samedi 18 décembre à 20h45. Plein tarif 20€. Tarif réduit : 16€.