Elie Semoun au Pin Galant de Mérignac

Après une tournée triomphale de 200 dates pour son spectacle « À Partager », Elie Semoun de retour sur scène, frappe encore plus fort avec « Ses monstres » ! Son septième spectacle en solo au Pin Galant de Mérignac.

Elie sort du coma !

Puisque la vie est un cirque, une comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite Elie Semoun répond, à sa manière et avec son regard si particulier, à la question : peut-on rire de tout ? L’humoriste s’autorise des digressions originales comme sortir du coma au bout de trente ans, mélange Wagner et La Danse des canards, nous expliquer comment valser avec l’urne de sa mère, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans d’infidélité, des thèmes monstrueusement drôles !

Qui sont les monstres ?

Autant de sujets toujours plus originaux, plus profonds et surtout plus humains pour incarner des personnages extravagants, désopilants ou délicieusement cyniques. Un seul en scène qui nous renvoie sans cesse cette question : Qui sont ces monstres ? Lui ou nous ? Un spectacle à la fois corrosif et touchant et véritablement réjouissant, dans lequel le créateur des « Petites annonces » manie l’absurde, l’humour noir et le politiquement incorrect à la perfection ! Au Pin Galant de Mérignac, mercredi 12 janvier 2022 à 20h30. Plein tarif : 41€. Tarif réduit : 35€.

