'"Et je danse, aussi" au Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux

« Et je danse, aussi », un duo d’acteurs, autour d’une correspondance numérique, porté par les compositions live de Kristophe Bach. Une histoire captivante qui nous parle de littérature, de création mais aussi d’amour et des rencontres d’aujourd’hui.

Une correspondance

Qu'est-ce qui pousse Pierre-Marie Sotto, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, à commencer une correspondance numérique avec cette mystérieuse Adeline Parmelan qui vient de lui adresser une volumineuse enveloppe ? La convenance ? La curiosité ? Ou cette photo qu'elle lui envoie et qui déclenche chez lui « un léger malaise » ? Le voilà embarqué dans une correspondance avec une femme dont il ne sait rien et qui ose lui dire « pour des gens qui n'ont rien à se dire nous nous écrivons beaucoup » ! Cette histoire, écrite comme un scénario par Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat, adaptée au théâtre par Olivia Lancelot, tient le public en haleine jusqu'à la dernière réplique, déroulant ce polar virtuel où chacun se dévoile par écran interposé, avec cette distance qui fait tomber la pudeur.

Un spectacle plein d’humour et d’humanité

Créée par la Compagnie de la Moisson, avec Olivia Lancelot, Loïc Rojouan, et Kristophe Bach (compositeur des musiques et chansons originales de la pièce), le spectacle est mis en scène par Benoît Gautier, scénariste, metteur en scène et réalisateur. La qualité de cette adaptation théâtrale réside dans son mécanisme implacable avec ses rebondissements et ses énigmes, proche d’un scénario de cinéma. Interprétée en live chaque soir par Kristophe Bach, la musique tire sa couleur particulière de l’intrigue. Étrangeté et suspens naissent du travail des sons qui se fabriquent et se recréent chaque soir sur scène. Avec Olivia Lancelot et Loïc Rojouan, au Théâtre des Beaux-Arts de Bordeaux du 20 au 29 janvier 2022.