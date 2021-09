Festival des arts mêlés à Eysines

Organisé depuis 13 ans par la ville d’Eysines, le festival « Les Arts Mêlés » fait son grand retour avec une thématique prometteuse intitulée « Jours de Fête », inspirée du film de Jacques Tati. Sophie Trouillet nous dévoile quelques temps forts de ce weekend avec Nicolas Fauveau sur France Bleu Gironde.

Cirque : les arachnés

Inséparables ! Menottes aux poignets sur une piste de 25m², les deux acrobates Matthieu Bethys et Josian Terzariol vivent tout ensemble liés par leur amitié qui ne fait d’eux qu’un. Tantôt à l’unisson tantôt dans une relation conflictuelle, chaque moment de vie s’accorde, se complique ou s’oppose. Autant de prétextes aux acrobaties tarabiscotées qui prêtent à rire ou à s’émerveiller. Une ode à l’inutilement compliqué. Grande place, sous chapiteau, samedi 25 à 14h15 et 17h30.

Théâtre de rue : la famille Martoche

« La Martoche, tout dans les bras, rien dans la caboche » ! La Famille Martoche est spécialiste du « High Striker » aussi appelé « mailloche » depuis 3 générations. Le plus haut « High Strike » de l’Ouest aquitain ! Dans la plus pure tradition foraine, les trois cousins Martoche animent l’attraction entre joie de vivre, guillerette stupidité, coups de gueule et névroses évidentes. Entrainez-vous, chauffez vos biceps, qui sait ? Vous serez peut-être les prochains chanceux à se mesurer à eux ! Pelouse de l’église, samedi 25 septembre à 14h45 et 16h45.

Cirque : « Plus haut » !

Hauts en couleur ! La Cie Barolosolo présente ce spectacle de cirque fortement inspiré de l’univers du cirque de Calder, rempli de personnages [acrobates, garçons de piste, animaux sauvages, homme-orchestre] hauts en couleur. « Libre et grand comme un enfant ! » est la ligne directrice de cette création. Retrouver l’émerveillement de l’enfant qui est en nous, sa liberté, sa simplicité dérisoire, sa folle candeur, son attention quand il joue. Pas de chichi, pas de blabla, mais des numéros simples, bruts, du vrai, que du vrai. Là, sous vos yeux : la piste et ses garçons, l’exploit, la performance, la place du clown, celle de M. Loyal, de l’animal… Laissez-vous transporter dans cet instant drôle et décalé, saugrenu, dérangé et burlesquement poétique. Grande place sous chapiteau, samedi 25 à 21h00.

Don Quichotte

Pour ceux qui les auraient manqués la veille ou qui prendraient plaisir à les revoir, retrouvez Don Quichotte et Sancho Panza sortis tout droit du bâillement des livres et revivez les aventures grandioses du célèbre roman de Miguel de Cervantès. Les deux comédiens interprètes nous livrent leur quête d’absolu, d’amour et de gloire sur les routes de la Manche. Embarquez avec eux grâce à la brillante coécriture autour du jeu d’acteur et l’illustration narrative et fantasque réalisée grâce aux objets. Dimanche à 15h15 ; théâtre Jean Vilar.

Les Arts mêlés à Eysines, festival tous publics et entièrement gratuit ! Programmation complète et Infos pratiques ICI !