Festival "La Ruche" au TnBA à Bordeaux

3 jours de festival, 8 spectacles en cours de création et des rencontres professionnelles. Plongez au cœur de la création théâtrale !

Après une première édition à huis clos, le Festival "La Ruche"revient au TnBA en 2022 pour une deuxième édition enfin ouverte au public ! Un festival unique, dédié à la création théâtrale, à vivre du 19 au 21 mai.

Pendant trois jours au TnBA, du 19 au 21 mai, place Renaudel à Bordeaux découvrez, de l’intérieur, les différentes étapes du processus de création théâtrale. Rendez-vous avec les artistes et les techniciens à la découverte de la scénographie, de la création musicale, de la vidéo, de la mise en scène, et du geste et participez à des rencontres professionnelles qui vont vous plonger au cœur du processus de création (dramaturgie, échauffement corporel, création sonore…).

Trois jours de théâtre

Du jeudi 19 au samedi 21 mai, déambulez dans le TnBA pour découvrir les différentes propositions artistiques de ce festival unique en choisissant un parcours par jour. 3 à 7 projets par parcours ou bien l'ensemble des propositions sur 2 jours ou la journée du samedi ! Avec les propositions d'Annabelle Chambon et Cédric Charron, Sandrine Hutinet, Franck Manzoni et Simon Delgrange, le MÄR Collectif, Catherine Marnas, Julie Papin et Lucas Chemel, Jules Sagot, Claire Théodoly… Le pass journée est à seulement 10€ !