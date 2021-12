Festival "Sur un petit nuage" à Pessac

Comédiens, musiciens, danseurs, illustratrices… La Ville de Pessac et ses partenaires ont convié des artistes et des compagnies venus de tous les horizons, pour la nouvelle édition de ce festival jeune public qui se déroulera à la médiathèque Jacques Ellul du 12 au 21 décembre 2021.

Surprises et spectacles dès 5 ans !

Pour cette 20ème édition, le festival « Sur un petit nuage » joue les prolongations, 10 jours au cours desquels la Ville de Pessac invite petits et grands à pénétrer dans l’univers du spectacle vivant. Au programme : 15 spectacles, des ateliers de pratique artistique, 2 expositions, 1 journée à destination des professionnels du spectacle, 1 journée d’immersion dans l’univers du spectacle vivant et de nouveaux temps forts gratuits (une nuit insolite dans la médiathèque, un parcours artistique dans la ville etc.) et une avant-première vertigineuse.

Un festival familial

A destination des enfants de 0 à dix ans, le festival « Sur un petit nuage » se veut aussi un moment familial où enfants, parents, grands-parents peuvent, ensemble, découvrir des propositions artistiques originales, pratiquer des disciplines du spectacle vivant et rencontrer des artistes, en toute simplicité. Bousculer les formes, transgresser les codes en évoquant le monde d’aujourd’hui, tel est le but de la création contemporaine et du festival qui invite compagnies régionales, nationales et internationales. A Pessac du dimanche 12 au mercredi 21 décembre.

Renseignements et réservations au Kiosque culture & tourisme – 05.57.93.65.40 – kiosque@mairie-pessac.fr et sur www.pessac.fr

Pour les 0-3 ans

"Up" ! de la compagnie LagunArte, Kristof Hiriart, mercredi 15 décembre 10h, 15h et 17h et jeudi 16 décembre à 18h à l'espace social Alouette Animation : concert solo pour voix et objets - 6 mois/5ans. Durée : 30 min – Création 2021.

"Là... Pas là" ! de la compagnie Acta – Laurent Dupont, samedi 18 et dimanche 19 décembre à 9h30 et 11h à l'espace social et d’animation Arago-La châtaigneraie : danse et arts plastiques dès 18 mois. Durée : 50 minutes (spectacle + rencontre).

"Tambouille" par l'association CRIM – Erik Baron et Valérie Capdepont, samedi 18 et dimanche 19 décembre à 11h et 17h à l'espace Jean Vautrin de Bègles (ex Chapelle de Mussonville) : Musique, de 18mois à 3 ans. Durée : 33 min. Création 2021.

"Amarbari" par la compagnie Unterwasser. Dimanche 19 et lundi 20 décembre à 10h30, 15h et 17h salle Le Royal. Théâtre visuel et art contemporain dés 2 ans . Durée : 45 min.

Pour les 3-6 ans

"Avant-première" - Compagnie Tango Nomade et Stéphane Nicolet – Samedi 4 décembre à 16h et 17h30 – Hôtel de ville – Danse verticale et illustration - Dès 5 ans. Durée : 20 min.

Inauguration du festival – Dimanche 12 décembre de 14h à 18h – Médiathèque Jacques Ellul – Dès 5 ans – Spectacles et nombreuses surprises.

"Entordu" par la Compagnie Adéquate – Lucie Augeai et David Gernez mercredi 15 décembre à 17h à la médiathèque Jacques Ellul : Danse et illustration. Dès 5 ans. Durée : 40 min. Création 2021.

"Mouche ou le songe d’une dentelle" du Collectif a.a.O – Carole Vergne et Hugo Dayot, mercredi 15 décembre à 17h au Galet : Danse et arts visuels dès 3 ans. Durée : 45 mn - Création 2021.

"Track" de la Compagnie La boite à sel – Céline Garnavault, samedi 18 décembre 11h et 16h à la salle Bellegrave : Théâtre d’objet dès 3 ans. Durée : 1h (spectacle + rencontre). Création 2021.

"Le jour où le jour s’arrêta" par Eddy La Gooyatsch, samedi 18 décembre à 18h au Galet : Chanson dès 5 ans. Durée : 50 min.

"Rikiki songs" par Le crumble club, dimanche 19 décembre à 16h et 18h à la Médiathèque Jacques Ellul – Concert décalé et loufoque. Dès 5 ans. Durée : 45mn. Création 2021.

"Kid Palace" par le Collectif Les Sœurs fusibles mardi 21 décembre à 17h salle Bellegrave. Boite de nuit de jour dès 5 ans. Durée : 1h15.

Pour les 6 ans et plus

"A poils", de la Compagnie S’appelle reviens - Alice Laloy, mercredi 15 décembre à 10h30 et 16h au Centre Simone Signoret de Canéjan – théâtre d’objets – 4/7 ans. Durée : 40 min.

"L’univers a un gout de framboise" – Compagnie Boom – Zoé Grossot - Mercredi 15 décembre 18h – Espace social et d’animation Alain Coudert – Théâtre d’objet et matière dès 8 ans. Durée : 30 mn.

"L’ange pas sage" par Voix off – Damien Bouvet, vendredi 17 décembre à 19h salle Le Royal. Théâtre dès 6 ans. Durée : 50 mn.

"Un contre un" par la compagnie L’oubliée – Raphaëlle Boitel, lundi 20 décembre 18h – Le Galet – Théâtre/cirque/danse dès 6 ans. Durée : 50m.

