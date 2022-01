Festival « Trente Trente » à Bordeaux, 19ème édition !

« Trente Trente », le festival qui se joue des genres est de retour pour une 19ème édition pleine de surprises, d’émotion et de spectacles courts décalés et hybrides, créés et joués par des artistes d’horizons multiples.

Vous avez dit « élitiste » ?

Une idée alternative et originale, pour les amoureux de culture hybride et décalée, ainsi que pour les curieux de nature qui ont envie de tester, expérimenter et découvrir ! « Trente Trente », ce sont 27 compagnies, artistes locaux et internationaux, 29 spectacles dont 9 créations, 1 avant-première, dans les domaines de la danse, du théâtre ou encore des arts du cirque. Un seul format, "court" (les performances ne dépassent pas 40 minutes), et un credo : un tarif accessible, pour que tout le monde ose pousser la porte de l'art contemporain, considéré trop souvent à tort comme élitiste.

De l’audace, toujours de l’audace !

Du 18 janvier au 10 février 2022, découvrez des créations à la fois éclectiques et exigeantes, valorisant ainsi la richesse et la particularité de la nouvelle scène locale, nationale et internationale. Danse, théâtre, musique, cirque, marionnettes, avec toujours pour fil rouge l'audace et l'impertinence ! Le festival « Trente Trente » présente des spectacles courts décalés et hybrides de formes scéniques créées par des artistes d'horizons différents : James Batchelor, Renaud Herbin, Nadia Larina, Yacine Sif El Islam, Olivier de Sagazan et Arnaud Nano Methivier, Sophie Dalès, Leïla Ka, Fabrice Lambert, etc...

Les différents lieux du festival :

* Bordeaux : La Manufacture CDCN, Marché de Lerme, Halle des Chartrons, BAG - Bakery Art Gallery, Salle des Fêtes du Granc Parc, Hôtel Ragueneau.

* Le Bouscat : Atelier des Marches.

* Gradignan : Théâtre des Quatre Saisons.

* Bègles : Chapitô.

* Boulazac (24) : Agora PNC.