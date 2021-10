FIFIB, 10ème édition à Bordeaux du 13 au 18 octobre !

Le FIFIB, le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux est de retour du mercredi 13 au lundi 18 octobre. Parmi les invités de cette 10ème édition : Barbet Schroder et John Sayles.

Ouvrez l’œil ! Vous risquez fort de croiser dans Bordeaux Anna Mouglalis, Jacques Audiard, Charlotte Gainsbourg, Sandrine Kimberlain, Laurent Cantet, Alice Diop et pas mal d’autres… Le FIFIB est de retour et le village du festival va transformer la Cour Mably à Bordeaux en cinéma en plein air et en dance-floor géant !

10ème anniversaire

Du 13 au 18 octobre 2021 à Bordeaux, le FIFIB, le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux, fête son dixième anniversaire. Entre sélection exigeante, avant-premières, rétrospectives inédites et autres moments privilégiés où le cinéma indépendant est toujours à l’honneur, cette édition anniversaire va vous réserver pas mal de des surprises. Les projections auront lieu au cinéma Utopia de Bordeaux, au Jean Eustache de Pessac et dans les UGC de Bordeaux et Talence. Trois formules pass sont proposées : 5 places à 30€, 10 places à 55€ ou 15 places à 75€. (Présentation du pass sanitaire obligatoire pour assister aux séances).

Courts et longs métrages

On retrouve cette année dans le Jury « long-métrage » Charline Bourgeois-Tacquet (Les Amours d’Anaïs), Diane Rouxel (La Terre des hommes) et les frères Boukherma (Teddy). Vous pourrez découvrir en ouverture du festival « Enquête sur un scandale d’Etat » de Thierry de Peretti. Parmi les films en lice cette année, « Vous ne désirez que moi » de Claire Simon, « Clara Sola » de Nathalie Alvarez-Mesén, « A la vie » d’Aude Pépin ou « The Beta Test » de Jim Cummings. Pour cette dixième édition, huit courts métrages sont également en compétition. C’est le film de Jacques Audiard, « Les Olympiades », qui sera projeté lors de la soirée de clôture, lundi 18 octobre à 19h00 à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux.