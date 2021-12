Humour : « The comic late show » avec Benjy Dotti !

Benjy Dotti au Baz’Art à Fronsac les vendredi 10 et samedi 11 décembre dans "The comic late show" !

« The comic late show », un show à l’américaine, mais sans les Américains et le budget qui va avec.

Comme à la télé !

Passionné depuis sa plus tendre enfance par le spectacle, Benjy Dotti a fait ses classes de café -théâtre, en cabarets, testant chaque voix, chaque vanne. Un jour, il fait une rencontre décisive avec l'acteur Ticky Holgado qui devient son « parrain ». Il écume les plateaux télé avant de se lancer seul sur scène avec « Caricatures ». Dans son nouveau spectacle, "The comic late show", Benjy Dotti caricature à la manière d’un late show à l’américaine, l’actu, les People, les politiques… Performance live, grand moments de Music-Hall, détournements vidéo au programme de cet artiste et tout ceci “En toute simplicité et avec quelques accessoires”.

Ma chloroquine !

Parrainé par Jean-Marie Bigard dont il a assuré les premières parties, Benjy Dotti est de retour avec ce nouveau spectacle « The late comics show », écrit avec la complicité de Pascal Argence (auteur pour Anne Roumanoff, Raphael Mezhari…). Benjy Dotti a fait de nombreuses apparitions à la radio et à la télé TV, comme sur le web avec ses parodies vues plus de 7 000 000 de fois dont le tube « Ma chloroquine » présente sur son nouveau spectacle ! A voir au Baz’Art à Fronsac, vendredi 10 et samedi 11 décembre à 20h45. Tatrifs de 10 à 20€.