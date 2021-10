Irish Celtic à l’Olympia d’Arcachon, samedi 6 novembre 2021 !

Venez faire la fête et découvrir Paddy Flynn et son père Diarmuid, dans un voyage initiatique sur le chemin des légendes à la découverte de la musique et des traditions irlandaises !

Vous aimez la danse, le violon, le Bodhran et le chant des cornemuses ? Ne ratez pas « Irish celtic, le chemin des légendes », à l’Olympia d’Arcachon, samedi 6 novembre et gagnez vos invitations en écoutant France Bleu Gironde !

Happy Irish Hour !

Dans ce troisième et dernier opus de la saga « Irish Celtic », on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des habitués. Les clients dansent au son des refrains populaires. La bière coule à flot. Mais Paddy le sait : le train-train quotidien l’empêche de vivre des moments privilégiés avec son fils. Et si, dans ce tourbillon incessant, le temps était venu de s’accorder une parenthèse ? De faire la part belle à l’échange, au partage, à la transmission. Comme un rite nécessaire entre un père et son fils. Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où vont se conjuguer valeurs et traditions irlandaises.

La légende irlandaise

A l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a aussi la sienne ; elle porte le nom de Chemin des Légendes ! Durant 1h40, toute la troupe du spectacle Irish Celtic vous accompagnera dans ce voyage inédit, porté par des histoires intemporelles et intergénérationnelles, des danses irlandaises entraînantes ponctuées de claquettes explosives, et de musique celtique envoûtante en live… A découvrir en live à l’Olympia d’Arcachon avec France Bleu, samedi 6 novembre 2021 à 20h30. A noter que toute la troupe d’Irish Celtic sera de retour en Gironde à l’Arkéa Arena de Floirac, dimanche 6 mars 2022 !