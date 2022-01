Jazz : Festival Jallobourde, 13ème édition !

Le festival « Jallobourde » est de retour avec des concerts et une exposition itinérante qui retrace 40 ans de concerts en Gironde.

Du Mississipi à la Garonne !

Le jazz a d’abord remonté le Mississipi avant d’exploser à New York entre l’Hudson et l’East River. Puis, il a traversé l’Atlantique, remonté la Garonne jusqu’à Bordeaux et ses rivières aujourd’hui souterraines. Autour de Bordeaux et bien sûr autour de minuit, il a remonté, sous les étoiles, la Jalle au nord et l’Eau Bourde au Sud. Aux sources de ces belles rivières toujours à l’air libre, les communes de Saint-Jean-d’Illac, Martignas, Cestas et Canéjan vous ont concocté de belles surprises pour cette 13 ème édition les 21, 22 et 29 janvier !

Akoda

Akoda, c’est une osmose parfaite entre trois musiciens passionnés par les rythmes antillais, réunionnais et toutes les palettes jazz. Un clavier, une basse, et un set de percussions s’expriment autour des compositions de Valérie Chane-Tef. Akoda défend un jazz créole original accessible à un large public : avec de la Biguine, du Maloya en passant par la Pop, le trio aime varier les plaisirs dans une énergie colorée. A l’Espace Simone Signoret de Canéjan, vendredi 21 janvier à 20h30.

The Yellbows

The Yellbows, un quartet de compositions originales aux accents du sud des États Unis. Stephan Notari, chanteur, batteur, percussionniste mais aussi guitariste, a créé cette formation pour donner à ses compositions la couleur qu'il recherche, un mélange de cultures états-uniennes. Il s'est entouré pour ce projet de Matthieu Maigre au trombone, qui a joué, entre autres, à la Nouvelle Orleans auprès de Kirk Joseph et de son Dirty Dozen Brass Band, d'Alexis Borrely au soubassophone et de Thibaud Roussel au banjo tenor, fameux duet rythmique qui forme l'ossature de nombre de combos issus de la nouvelle scène jazz New Orleans. Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c'est un peu fou, joyeux, funky et rock'n'roll à la fois. A la Halle du Bouzet à Cestas, samedi 22 janvier à 20h30.

Brass Band BorGiAq

Le Brass Band BorGiAq (Bordeaux-Gironde-Aquitaine) valorise et diffuse la musique de Brass Band dans toute la diversité de son répertoire. Ses 40 musiciens partagent leur passion des musiques et interprètent avec la même envie un répertoire éclectique composé de pièces originales et d’arrangements allant du classique à la musique de films, sans oublier la chanson et le jazz. Cette saison, le Brass Band BorGiAq a décidé de vous raconter des histoires de jazz. Des petites anecdotes soigneusement choisies à la grande Histoire de cette musique syncopée qui a déstabilisé l’ordre mondial, nous nous laisserons guider par les standards des légendes du jazz : Dave Brubeck, Duke Ellington, Louis Armstrong, Ray Charles, Miles Davis et bien d’autres. Salle Gérard Philippe à Martignas-sur-Jalles, samedi 29 janvier à 20h30.