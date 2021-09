Jazz Manouche : Samson Schmitt à la Guinguette Chez Alriq à Bordeaux

Située sur la rive droite de la Garonne dans le quartier de la Bastide à Bordeaux, la guinguette Chez Alriq programme depuis plus de 30 ans des artistes venus des quatre coins du globe, avec une sensibilité particulière pour les musiques « World ».

Pas facile de se faire un prénom quand on s’appelle Schmitt et qu’on est le fils d’un certain Dorado. Pari pourtant réussi brillamment par le jeune Samson, en deux disques et une foultitude concerts. Avec un talent qui ne s’est pas démenti au fil des ans, le guitariste, originaire de Lorraine, s’est révélé être non seulement un excellent représentant du "style de l’est" (écoutez sa « Première valse »...) et un redoutable bretteur de la six-cordes, mais aussi un excellent compositeur de petites merveilles du style.

Sur les traces de Django

Samson Schmitt multiplie les projets et les collaborations : un disque de reprises de musiques de films cultes, comme « Le parrain », un album hommage à Serge Gainsbourg, « Gainsb’Art » et des concerts à travers toute l’Europe. Le guitariste virtuose s’arrête à Bordeaux, accompagné par Camille Wolfrom à la contrebasse et Yannis Constans à la guitare. Réputé pour son phrasé élégant et son style inventif, Samson Schmitt vous attend sous les lampions de la Guinguette chez Alriq à Bordeaux-Bastide, jeudi 23 septembre à partir de 19h30. Petite restauration sur place.

Tarif 8€

Guinguette Chez Alriq

Zone d’Activités quai des Queyries

Parc aux Angéliques (bord de Garonne)

33100 Bordeaux Bastide

Parking payant

Station VCub : Parc des Angéliques / Darwin

Tramway : ligne A – Arrêt Stalingrad

Bus lignes : 45 – 91 – 92 – Arrêt Hortense