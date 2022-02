Festival de Caves 2022 !

Né à Besançon en 2005, le Festival de Caves se déroule aujourd’hui dans 70 villes de France et d’Europe. Il aura lieu aux mois de mai et juin en Gironde.

Rodrigue as-tu une cave ?

Depuis 2014, le principe du festival est simple : des spectacles de théâtre organisés chez l’habitant ou plutôt dans leurs caves. Pendant deux mois en mai et juin prochains, les artistes et techniciens du Collectif Mixeratum Ergo Sum vont sillonner le département de la Gironde et présenter leurs créations dans des lieux insolites, tenus secrets jusqu’à la dernière minute.

4 créations !

Les organisateurs sont actuellement à la recherche de lieux en intérieur sur toute la région. Vous avez une belle cave, un garage, un chai viticole ou tout autre lieu souterrain pouvant accueillir une trentaine de personnes ? Et si vous ouvriez vos portes aux artistes pour accueillir l'une des quatre créations de cette édition 2022 ?

Contactez sans tarder les organisateurs :

* Par téléphone au 06 68 66 32 61 ou 06 26 21 18 04

* Par mail : festivaldecavesna@mixeratumergosum