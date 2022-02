Irish Celtic à l'Arkea Arena de Floirac, le 6 mars 2022

Irish Celtic : deux heures de danses et de musiques aux résonances celtiques

Les danseurs de l'Irish Celtic nous entraînent sur Le Chemin des Légendes dans leur nouveau spectacle pour découvrir la musique et les traditions irlandaises le 6 mars 2022 à l'Arkea Arena de Floirac.

Vous rêvez d'évasion ? De l'ambiance survoltée d'un pub irlandais ? Des contes et légendes de l'Irlande ? Ne manquez pas "Irish Celtic : Le chemin des légendes" à l'Arkea Arena de Floirac le dimanche 6 mars. Gagnez vos invitations avec France Bleu Gironde !

1h40 de spectacle pour un dépaysement total avec la famille de Paddy Flyn. Trop occupé par le pub familial, Paddy décide de prendre une pause et d'accorder davantage de temps à son fils, Darmuind. Un rite nécessaire entre père et fils pour lui transmettre les savoirs de la famille et de son identité culturelle.