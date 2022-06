La sortie de trois live inédits de Johnny Hallyday !

Jean-François Chenu, le biographe de Johnny Hallyday nous présente ces 3 enregistrements de concerts inédits réalisés en 1966 ; 1968 et 1972.

Jean-François Chenu vit et travaille au Bouscat. Il a suivi et partagé l’intimité de Johnny Hallyday et est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages consacrés au chanteur.

Bête de scène !

Johnny Hallyday n’a pas encore livré tous ses secrets. Vendredi 3 juin sort « Johnny Archives Live ». Les enregistrements d’une série de trois concerts inédits datant de 1966, 1968 et 1972, diffusés à la radio. Chaque album est proposé en version CD et vinyle. Les trois albums live sont commercialisés au format CD digipack mais aussi dans des versions vinyles limitées à 3.000 exemplaires, chacun avec un poster de 40x60cm.

Johnny Circus

Le premier live est un concert donné à Fréjus sur la côte d’Azur le 30 juillet 1966. Le second CD est un enregistrement du show donné par Johnny à Grenoble en février 1968 à l’occasion des Jeux Olympiques d'Hiver. Enfin, le troisième opus est issu de la tournée « Johnny Circus » datant de 1972, qui réunissait concert rock et numéros de cirque, chaque soir sous un chapiteau géant.

Fréjus 1966

1. Pour moi tu es la seule

2. Je l'aime

3. Les monts près du ciel

4. Pour nos joies et pour nos peines « Hallelujah »

5. Maintenant ou jamais

6. Le pénitencier

7. I Got A Woman

8. Jenny Take A Ride

9. Johnny reviens !

Grenoble 1968

1. Mon fils

2. Si j'étais un charpentier

3. L'histoire de Bonnie and Clyde

4. Je veux te graver dans ma vie

5. San Francisco

6. Fleurs d'amour et d'amitié

7. Le pénitencier

8. Aussi dur que du bois

9. Mal

10. Je suis seul

11. Noir c'est noir

12. Lucille

Johnny Circus 1972

1. Je suis né dans la rue

2. Fils de personne

3. Que je t'aime

4. Essayez

5. Oh ! Ma jolie Sarah

6. Comme si je devais mourir demain

7. Rien n'vaut cette fille là

8. Toi, tu voles l'amour

9. Dead Or Alive