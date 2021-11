Théâtre : « Potiche au théâtre des Salinières à Bordeaux

« Potiche », la pièce culte de Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy arrive à Bordeaux jusqu’au 29 janvier 2022 !

Une pièce menée à un rythme d’enfer à découvrir au Théâtre des Salinières de Bordeaux ! Avec : Laura Luna, David Mira-Jover, Jean-Marc Cochery, Marine Segalen, Julie Uteau, Alexis Plaire ou Clément Corbiat.

Potiche, mais pas totalement cruche !

Suzanne Pujol est la femme très bourgeoise et très discrète d'un riche industriel pour le moins détestable. Tandis que son réactionnaire de mari lutte contre l'inspection du travail et les syndicats, elle n'a pour toute occupation que ses rosiers, son jogging, sa broderie, ses poèmes, ses bonnes œuvres, ou encore le défilé de majorettes qu'elle organise tous les ans. Pour tous, elle est une « potiche ». Mais voilà qu'une seconde chance s'offre à cette épouse si effacée. Le patron despotique Pujol a frappé un de ses ouvriers et se trouve contraint de partir en « convalescence ». C'est Suzanne qui se voit donc obligée de reprendre l'usine en main. Une nouvelle femme est née !

De surprises en rebondissements !

Créée en 1980 au Théâtre Antoine avec Jacqueline Maillan, "Potiche" aborde, avant l’heure, des sujets très actuels comme la prise de pouvoir par les femmes ou la révolte des gilets jaunes. La pièce fut diffusée dans la célèbre émission « Au théâtre ce soir » en 1983. Ensuite, vint le film en 2010 réalisé par François Ozon avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu et Fabrice Luchini. Un pur vaudeville enlevé et plein de rebondissements et de situations imprévues. Au Théâtre des Salinières, rue Buhan à Bordeaux. Jusqu’au 29 janvier 2022. Plein tarif : 24€. Mise en scène signée Alexis Plaire.