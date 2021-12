Musique : Tom Leeb en concert à Andernos-les-Bains !

Tom Leeb (le fils de Michel) propose sur scène un rock mélodique et populaire dans la lignée de son idole John Mayer. Une très belle surprise !

Retour à l’essentiel

Âgé d’à peine trente ans, Tom Leeb court les scènes comme les planches, jonglant avec les casquettes d’acteur (« Sous le soleil de Saint-Tropez »), de comique (première partie de Gad Elmaleh à l’Olympia) et désormais d’auteur-compositeur-interprète. Sa musique est organique, chauffée aux cordes sensibles des guitares acoustiques et des six cordes saturées qu’il affectionne. A des années-lumière des bidouilles et des modes électro, Tom Leeb verse dans le blues-rock léché qui tire vers la pop, aux arrangements de cordes et de synthés sobres, élégants et fouillés.

Recollection

Tom Leeb a sorti son premier single « Are we too late » sous le label Roy Music. Ce titre apparaît sur son premier album intitulé « Recollection » publié le 20 septembre 2019, et sur sa réédition sortie le 15 mai 2020. Excellent guitariste il l s'inspire d'artistes comme John Mayer, Matt Corby ou encore Ben Howard. A découvrir en concert à la Dolce Vita à Andernos-les-Bains, jeudi 9 décembre 2021 à 20h30. Plein tarif : 27€. Tarif réduit : 23€. – de 12 ans : 10€.

(*) Date initialement programmée le 18 novembre et décalée au 9 décembre 2021.