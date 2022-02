Chanson : Julie Lagarrigue en concert au Rocher de Palmer.

« La mue du serpent blanc », le nouvel album de Julie Lagarrigue est sorti ! 13 titres à découvrir en live dans ce spectacle inédit.

Jamais là où on l’attend

Le nouvel album de Julie Lagarrigue va vous réserver quelques surprises, parce que la mue du serpent blanc ne vient pas toujours quand on l’attend… Un dance floor, une rumba intitulée “le tango des squelettes” sur laquelle la chanteuse s’en est donné à cœur joie dans la cuisine (râpe à fromage, casseroles et autres ustensiles). Pour la première fois, Julie Lagarrigue a décidé de confier ses chansons à arranger à Camille Rocailleux. C’est à nouveau Patrick Lafrance, qui réalise les prises de son et le mixage de l’album. Leur collaboration passée sur “Amours Sorcières” ayant été fructueuse, ils n’ont pas hésité longtemps à repartir ensemble en studio.

Musique et théâtre

Entre 2008 et 2021 Julie Lagarrigue a enregistré 4 albums, dont le dernier “Amours Sorcières” (sorti en 2020) a reçu trois clefs Télérama. Elle a aussi écrit et joué la pièce musico-théâtrale “J’ai rencontré des étrangers” largement plébiscitée et soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. Julie Lagarrigue est également musicienne pour le théâtre (Atelier mécanique générale Contemporaine, J.P. Ibos) où elle apprend à écrire et jouer sur commande pour un metteur en scène. Julie a profité des confinements pour préparer son nouvel album et spectacle “La mue du serpent blanc” à découvrir sur scène au Rocher de Palmer de Cenon, vendredi 11 février à 20h30.