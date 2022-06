Cette année, la Fête de la Morue célèbre le 60ème anniversaire du jumelage de Bègles avec la ville de Suhl en Allemagne.

Larguez les amarres !

Depuis presque 30 ans, cette fête girondine célèbre la gastronomie et tout particulièrement : la morue et son histoire à Bègles. En 2022, la Fête de la Morue revient les 24 et 25 juin dans sa version « La Morue est dans la plage » pour sa 26ème édition ! Une ambiance « bord de l’eau » qui va vous transporter et vous mettre le cœur en fête. Cette année, l’Allemagne est l’invitée d’honneur à l’occasion des 60 ans de jumelage entre Bègles et la ville de Suhl. Au programme de la fête sous les couleurs du drapeau allemand : Ars Musica (Chœur d’hommes de Suhl), Dirty Honkers (électro-pop, techno Swing de Berlin), Immo et son spectacle « French Touch made in Germany ».

La morue sous toutes ses formes

Pendant deux jours : des balades urbaines, sur la route de la Morue à travers la commune, le village des petits mousses (pour les tous petits), des performances artistiques, des concerts (Musiques latines, RnB, Metal Brass Band avec le groupe Pastors of Muppets), chanson française, ambiances guinguettes et musette). A l’occasion de cette nouvelle édition, les restaurateurs béglais mettent à l’honneur le poisson star, du 20 au 26 juin et vous proposent des plats à base de morue du lundi au vendredi et pendant le week-end de la fête.

« La Morue est dans la plage » s’installe à Bègles Plage Av. Pierre Mendès France, 33130 Bègles, les 24 et 25 juin.

Parking vélo (pas de parking voiture) Navette bus liane 11 – Arrêt quatre Castera Tram C – Arrêt gare de Bègles