Le chanteur Ours en concert à Biganos (22/10)

S’il se fait appeler Ours, c’est qu’il a de l’artiste une vision animale et poétique. Seul dans sa chambre, il « hiberne » le temps d’écrire et de composer… Ainsi passent les hivers jusqu’au jour où Ours sort de sa tanière avec un nouvel album « Mitsouko ». Cet opus de Charles Souchon alias Ours a été écrit et composé entre Paris et Bruxelles.

Ces dernières années il n’a cessé de composer et d’écrire pour d’autres artistes, notamment : Grand Corps Malade, Francis Cabrel, Hollysiz, Zaz’, Daby Touré…Ours a travaillé sur la réalisation de l’album de Pauline Croze avec son compère Romain Preuss, puis sur la composition et l’écriture du « Soldat Rose 3 », et sur la signature et la coréalisation du dernier album studio de son père, Alain Souchon, « Âme fifties ».