Le Musée des douanes de Bordeaux présente sa nouvelle exposition consacrée au Douanier Rousseau.

Mathieu Siam, douanier en poste à Poitiers, est également auteur-illustrateur. En 2022, il publie deux livres s'inspirant d'un peintre bien connu, Henri Rousseau, dit le Douanier Rousseau. Même si cet employé de l'octroi de Paris n'était en fait pas douanier, c'est sous ce surnom que le fonctionnaire municipal commença à 40 ans une carrière de peintre.

A travers "En descendant le fleuve", récit illustré inspiré de l'univers pictural du peintre, et le roman graphique "Les frontières du Douanier Rousseau", Mathieu Siam et l'auteur de BD Thibaut Lambert mettent en image cet artiste fantasque et hors cases.

L'exposition réunit des aquarelles, crayonnés et dessins originaux issus de ces deux ouvrages jeunesse. Elle s'organise autour de trois ambiances : l'atelier du peintre, les quais de Seine qu'il a longtemps arpentés en tant qu'agent d'octroi et enfin ses célèbres jungles, emblématiques de son univers.

Des ateliers créatifs, une rencontre-dédicace et une conférence dessinée viendront compléter cette exposition inédite. L'occasion pour les visiteurs de tous âges de se plonger dans le monde fabuleux du Douanier Rousseau tout en découvrant deux auteurs contemporains.

au dimanche 22 mai 2022

Du mardi au dimanche, de 10h à 18hjusqu'

Musée national des douanes : 1 place de la Bourse33000 Bordeaux