ONBA, nouvelle saison 2022-2023

De très belles surprises vous attendent avec la nouvelle saison 2022-2023 de l’ONBA. Voici quelques informations qui vont vous permettre de préparer votre prochaine saison de spectacles à l'Opéra de Bordeaux.

240 levers de rideau

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 place à l’Opéra citoyen, plus ouvert sur l’extérieur ! À l’affiche, 240 levers de rideau (une vingtaine de plus que lors de la précédente saison) : des concerts symphoniques, de la danse, sept festivals thématique, une plus large place accordée aux musiques du Monde et des spectacles jeune public. La nouvelle saison lyrique compte neuf spectacles parmi lesquels « Madame Butterfly » de Puccini, « la favorite » de Donizetti ou « Le dialogue des Carmélites » de Poulenc avec, sur scène, des grandes voix comme Benjamin Bernheim, Natalie Dessay, Pene Pati, Sabine Devieilhe.

Pensez à réserver !

* Mercredi 15 juin dès 13h00, ouverture des réservations pour l'abonnement "Carte blanche". Composez votre formule Carte Blanche selon vos envies (5 spectacles minimum au choix tous genres confondus). Bénéficiez de 15% de réduction (hors spectacles jeune public et tarif unique).

* Jeudi 16 juin, dès 13h00, ouverture des réservations pour l'abonnement Jeune. Pour cette saison, l’ONBA propose une nouvelle formule d’abonnement pour les 16-28 ans à 10 € la place. (5 spectacles minimum au choix hors spectacles jeune public et tarif unique).

*Mardi 28 juin dès 13h00, ouverture des ventes à l'unité pour tous les spectacles de la saison 2022-2023, sur opera-bordeaux.com, aux guichets du Grand-Théâtre ou par téléphone.