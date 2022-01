Les Frères Brothers en concert

Héritiers des Frères Jacques ou de Chanson Plus Bifluorée, les Frères Brothers sont devenus en 20 ans de carrière les spécialistes de la chanson a capella humoristique !

Konektés !

Les Frères Brothers n’utilisent qu’un seul instrument : leur voix ! Les quatre “trublions de la chanson” présentent “ Konektés”, leur nouveau spectacle, toujours a capella, se servant uniquement de leurs voix pour chanter, jouer, imiter, bruiter, créant ainsi leur propre univers. Nouvelle énergie, nouveaux textes, nouvelles compositions, nouveaux arrangements, nouvelle mise en scène servent des thèmes universels ou très actuels et fédérateurs comme la condition des femmes, la montée des extrémismes, le véganisme etc….

Acides et grinçants !

Plus que jamais, les Frères Brothers sont “Konektés” avec toujours leurs entre-chansons délirantes, leur lien direct avec le public et le filtre de leur humour parfois grinçant et acide qui a fait leur succès. Reconnus comme une référence de la chanson humoristique a capella et d’utilité de santé publique, ils proposent ici un nouveau spectacle résolument dans l’air du temps. A La Dolce Vita à Andernos-les-Bains. Jeudi 20 janvier à 18h30 ou 20h30. Plein tarif : 22€. Tarif réduit : 18€.