Les Wackids en concert à la Dolce Vita à Andernos-les-Bains

Pour ce premier concert de 2022, les trois musiciens des Wackids font revivre avec fougue et une énergie d’enfer les grands tubes qui ont émaillé les années 90 ! Un concert immanquable pour tous les fans de Nirvana, Blur, Metallica, ou Rage Against the Machine !

Back to the 90’s !

A la tête d'une armée d'instruments jouets volés dans la chambre de leurs enfants, nos trois super-héros du rock sont devenus, après 10 ans de tournée, plus de 700 concerts et des millions de vues sur internet, le groupe préféré de ceux qui refusent de grandir ! Le premier spectacle des Wackids, « Le World Tour », présentait les noms majeurs de l’Histoire du Rock. « Le Stadium Tour » élargissait la palette, en puisant dans la rencontre du rock avec de nouveaux courants musicaux : le punk, le rap, l’opéra, la new-wave, le funk, le grunge.

Branchez les guitares…

Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, visuels et culturels qui ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier… Allez, avouez-le… Vous aussi, vous avez adoré le grunge de Nirvana, les guitares saturées et la basse rageuse de Metallica ou l’énergie mordante de Rage Against the Machine ! Alors, allez voir les Wackids à la Dolce Vita, samedi 8 janvier 2022 à 18h00 ! Vous allez réaliser qu’on peut déchaîner les watts avec des instruments pour enfants, bien câblé sur une bonne grosse sono ! Tarifs : 10 et 12€.