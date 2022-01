Mentalisme musical : Pascal Faidy à la Drôle de scène !

Un spectacle unique et riche qui mélange musique et magie mentale. A la Drôle de scène à Bordeaux, vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022 à 20h30.

Dans ce seul en scène, le mentaliste bordelais Pascal Faidy résout un crime et réalise des performances de mémoire incroyables, lit dans vos pensées et interprète avec brio ses compositions, mélodiques, énergiques et oniriques.

Multi-instrumentiste

Saxophoniste et flûtiste, Pascal Faidy a accompagné au cours de sa carrière des artistes aussi divers et variés que Marcel Azzola, Didier Lockwood, Nicole Croisille ou bien encore Thomas Fersen. Il s’aventure aussi dans un répertoire éclectique allant du jazz de la Nouvelle-Orléans à l'électro, en passant par le hard-bop des années 60 et a développé un nouveau concept de magie.

Mélanger musique et illusions

Son spectacle qui mêle illusion et partitions, "Mentalisme Musical", a été nommé dans la catégorie « Meilleur spectacle de l'année » par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs en 2016 et a remporté un vif succès au Festival off d'Avignon en 2017 et 2018. « Mentalisme Musical », avec Pascal Faidy, est un seul en scène interactif, drôle et fascinant, qui ouvre une porte sur l’imaginaire. Spectacle conseillé à partir de 7 ans. A la Drôle de Scène, rue Paul Verlaine à Bordeaux les vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022. Tarif unique : 12€.