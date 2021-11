Musique : concerts à la bougie avec Candlelight à Bordeaux !

Trois nouvelles dates de concerts « Candlelight » à Bordeaux, avec un hommage à Louis Armstrong, une soirée Coldplay 100% piano et une séance « grand écran » consacrée aux musiques de films du compositeur John Williams. Solal Azeroual nous présente ces trois concerts évènements !

Louis Armstrong

Une voix reconnaissable entre mille, une trompette céleste, un héritage immense sur l'histoire de la musique : Fever rend hommage au musicien Louis Armstrong dans la somptueuse salle de la Faïencerie à Bordeaux ! Cet automne, venez revivre les plus belles créations de ce géant musical avec Candlelight. Un rendez-vous immanquable à la lueur des bougies, qui se savoure comme une soirée à la Nouvelle-Orléans. What a wonderfull world ! Samedi 13 novembre, salle de la Faïencerie à Bordeaux à 19h15 et 21h00 !

Coldplay

Vous êtes fan de Coldplay, le groupe de Chris Martin ? Que vous soyez à la recherche d’une expérience musicale hors du commun ou d’une soirée romantique à la lueur des bougies, alors ce concert est fait pour vous ! Asseyez-vous confortablement et retrouvez tous leurs plus grands succès revisités par la pianiste Laura Andres : « Clocks », « Viva la vida », « Paradise », « Fix you » ou « Hymn for the weekend ! Jeudi 2 décembre 2021 à la salle de la Faïencerie à Bordeaux à 19h15 et 21h00.

Musiques de films

Pour les amoureux de cinéma, rendez-vous jeudi 16 décembre au Palais de la Bourse à Bordeaux, avec un hommage au compositeur de musiques de films John Williams (« Star Wars », « Harry Potter», « Indiana Jones et la dernière croisade ») ! Avec le pianiste Franck Laurent-Grandpré, dans un concert exclusif qui vous fera voyager à la vitesse de la lumière sur les traces de l’intrépide Luke Skywalker ou du célèbre aventurier Henry Walton Jones Jr., immortalisé à l’écran par Harison Ford, le tout bercé par la lueur des bougies. Au Palais de la Bourse à Bordeaux, jeudi 16 décembre à 19h30 et 21h30.