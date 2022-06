Musiques du monde à la Guinguette chez Alricq !

Musiques du Monde ce weekend à la Guinguette Chez Alriq avec Luna Silva, vendredi 17 Juin et M'toro Chamou samedi 18 juin.

Luna Silva

Une voix se lève ! Née sous le double signe de la poésie musicale et de la rencontre des mondes. Dans les chansons métissées de Luna Silva, on entend des échos sonores des cinq continents, la complicité de musiques savantes et populaires et des prouesses acoustiques inspirées. On découvre une tradition magique inventée par Luna Silva & The Wonders. Pour Luna Silva, la chanteuse émouvante et l'enfant de la balle, la scène est le théâtre d’une célébration heureuse, qu’elle prépare avec soin. Vendredi 17 juin à 21h30. Tarif : 7€.

M'toro Chamou

M’ Toro Chamou est né à Mayotte, dans l’archipel des Comores. Chanteur, auteur, compositeur et guitariste, il est une des figures emblématique de la musique Mahoraise. «M’Toro» signifie dans le langage actuel mahorais «sauvage» Ses débuts avec la musique sont bercés par les rythmes traditionnels de Mayotte, et des sonorités africaines captées à la radio. Samedi 18 juin à 21h30. Tarif : 6€.