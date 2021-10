Noëlle Perna au Pin Galant de Mérignac dans "Certifié Mado"

Vous voulez un aperçu de l'ambiance populaire du Vieux-Nice d'autrefois ? Du bar des oiseaux aux plus grandes scènes, Noëlle Perna incarne Mado et tout une palanquée de personnages truculents depuis 20 ans. A voir au Pin Galant de Mérignac, le 22 octobre.

Elle vient du Sud !

Noëlle Perna est de retour dans la peau de son héroïne fétiche ! « Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent... Biiiiiiiip, certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades. À partir de dorénavant et jusqu’à désormais... que du Certifié Mado ! PS : Pour le... Biiiiip, concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur Internet » !

Salade niçoise

Mado la plus pétillante des Niçoises est de retour sur la scène du Pin Galant à Mérignac ! Avec sa généreuse verve méridionale et son bon sens légendaire, elle ne pourra sûrement pas s’empêcher de s’exprimer sur tous les sujets et bien sûr de déclencher l’hilarité… Véritable booster d’énergie, avec son franc-parler qui chante le soleil, Mado est inimitable. Venez la retrouver, toujours aussi généreuse et désopilante dans un spectacle plus drôle que jamais. Au Pin Galant de Mérignac, vendredi 22 octobre à 20h30. Plein tarif, 45€. Tarif réduit et privilège, 39€. Tarif Jeunes, 15€.