Nola sort son premier EP : « Nuits secrètes » !

Le chanteur bordelais Nola est de retour avec un nouveau projet à la frontière entre chansons pop et électro. Un hommage à l’amour, aux rencontres qui marquent à tout jamais et celles auxquelles on renonce avec tendresse.

Nola est l’invité de la "Nouvelle Scène Aquitaine" sur France Bleu Gironde dimanche 31 octobre 2021 à 12h00.

Nola

A la frontière entre la pop et l’électro, Nola cultive son éclectisme musical en mélangeant mélancolie et mélodies estivales. C’est en tant qu’auteur, compositeur et interprète que ce jeune artiste explore les styles depuis des années. Il débute la musique très jeune, comme beaucoup, avec le solfège mais choisi rapidement la voie autodidacte. Il forme plusieurs groupes de 2011 à 2014 avant, en 2016, de se lancer en solo. A l’aise à la guitare, en passant par le piano, la basse ou encore la batterie, il multiplie les covers enregistrés dans son home-studio et les publie chaque semaine sur Youtube.

Nuits secrètes

Petit à petit, les vues et la communauté grandissent, en particulier grâce à des covers comme « Je m’en vais » de Vianney ou encore « La vie est belle » du groupe Indochine, dépassant aujourd’hui les 500 000 vues. Après plus d’une cinquantaine de reprises publiées sur les réseaux et plusieurs singles, Nola a sorti au mois de juin dernier son premier EP solo nommé « Nuits Secrètes », à mi-chemin entre la pop de Daho et l’électro-rock d’un Lescop. EP disponible sur toutes les bonnes plateformes. Et à découvrir dans la « Nouvelle Scène Aquitaine », dimanche 31 octobre 2021 entre 12h00 et 13h00.