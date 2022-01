Pauline Croze en concert au Rocher de Palmer de Cenon

Entre le groove qui lui va si bien, et des incursions pop électro nouvelles dans sa palette musicale, Pauline Croze explore les tremblements de notre monde, entre légèreté et auto-analyse.

Avec Julie Lagarrigue en première partie au Rocher de Palmer de Cenon, vendredi 21 janvier à 20h30.

Nouvel album

Comment ne pas être enivré par le timbre voilé et la voix gracieuse et grave de Pauline Croze ? Comment ne pas se laisser envelopper par les premières notes de « Je suis un renard », en ouverture de son subtil dernier album intitulé « Après les heures grises » ? De l’introspection version voyage intérieur à la radiographie affûtée des travers contemporains, Pauline Croze s’y entend pour transcender nos émotions, mélangeant avec talent pop, électro et sonorités urbaines très actuelles.

Nouvelles collaborations

Cette fois, Pauline Croze nous emmène vers des horizons musicaux élargis, inspirés par des collaborations artistiques inattendues : Charlie Trimbur (Eddy de Pretto), Romain Guerret, Nk.F (Damso, Orelsan), ou encore Joann Sfar, le créateur de la BD « Le chat du rabbin », qui signe la pochette de l’album. Au Rocher de Palmer de Cenon avec la chanteuse bordelaise Julie Lagarrigue en première partie. Vendredi 21 janvier à 20h30. Plein tarif 25€. Tarif réduit : 22€.