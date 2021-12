Photo : le livre "Landes sauvages" publié aux éditions Confluences

"Landes sauvages", un album de photographies sur la faune landaise et une réflexion sur la faune sauvage dans les Landes d’aujourd’hui, signé Eric, Jean-Philippe et Cyrille Audinet et Jérôme Fouert-Pouret.

Sur les traces d'Arnaudin

Dans son Journal, le photographe Félix Arnaudin évoque ses interminables traques au lièvre, à la palombe, aux canards, etc. Assez vite, il fait état d’un projet d’un livre sur la chasse et la faune. Ce livre ne sera jamais écrit mais il nous en reste de multiples fragments qui nous donnent une idée précise de ce qu’était la faune dans les Landes à la fin du XIXe siècle. Plus d’un siècle plus tard, la photographie animalière est devenue une des branches de la photographie, pratiquée par des professionnels et de nombreux amateurs, activité particulièrement chronophage à laquelle Jean-Philippe et Cyrille Audinet consacrent une grande partie de leur temps, arpentant les Landes de Gascogne, de Hourtin jusqu’au marais d’Orx, leurs boitiers en bandoulière.

Landes sauvages

Dans ce pays, le paysage, l’occupation et les pratiques humaines ayant largement évolué, la faune a évidemment également changé. C’est ce double mouvement qui est à l’origine de "Landes sauvages" : qu’est-ce qui a évolué d’un point de vue de la faune entre les années 1875-1920, et 2000- 2020 ? Et qu’est-ce qui a évolué parallèlement d’un point de vue de la photographie ? Quel est le statut de la faune sauvage sur ce territoire qui demeure à ce jour la plus grande forêt industrielle d’Europe ? Fruit de près de 25 ans de travail, ce beau livre est un véritable hommage à la vie sauvage et au Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

"Landes sauvages", éditions Confluences. 35€